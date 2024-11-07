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В Балезинском районе организованы автобусные рейсы до ряда населённых пунктов

16:47, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Балезинском районе организованы автобусные рейсы до ряда населённых пунктов
16:47, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
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#Балезино\n#Удмуртия\n#транспорт
Источник фото: администрация Балезинского района
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Предварительно, работать они начнут в начале следующей недели.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе завершились торги на право осуществлять регулярные перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Рейсы начнут работать после заключения контрактов с подрядчиками. Предварительно, запуск произойдёт в начале следующей недели.

Жители района смогут доехать:

·         до деревни Ахмади (через Шолоково, Падеру, Юнду) с понедельника по пятницу;

·         до деревни Ушур (с заездом в Исаково через Быдыпи, Кобиньпи, Кер-Нюру) в понедельник, вторник и среду;

·         до села Балезино (через Бурино) понедельник, среда, пятница;

·         до Подборного (через Бурино, Чуялуд, Эркешево, Оросово, Гордино) в четверг;

·         до Турецкого (через Бурино, Карйыл, Каменное Заделье, Бозгон) во вторник, пятницу, обратный рейс через Чуялуд;

·         до Карсовая (с заездом в Люк в понедельник, среду, пятницу), (с заездом в Б-Варыж во вторник, четверг).

16:47, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#транспорт