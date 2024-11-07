В Балезинском районе организованы автобусные рейсы до ряда населённых пунктов

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе завершились торги на право осуществлять регулярные перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Рейсы начнут работать после заключения контрактов с подрядчиками. Предварительно, запуск произойдёт в начале следующей недели.

Жители района смогут доехать:

· до деревни Ахмади (через Шолоково, Падеру, Юнду) с понедельника по пятницу;

· до деревни Ушур (с заездом в Исаково через Быдыпи, Кобиньпи, Кер-Нюру) в понедельник, вторник и среду;

· до села Балезино (через Бурино) понедельник, среда, пятница;

· до Подборного (через Бурино, Чуялуд, Эркешево, Оросово, Гордино) в четверг;

· до Турецкого (через Бурино, Карйыл, Каменное Заделье, Бозгон) во вторник, пятницу, обратный рейс через Чуялуд;

· до Карсовая (с заездом в Люк в понедельник, среду, пятницу), (с заездом в Б-Варыж во вторник, четверг).