Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

Художнику было 59 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске умер художник, главный редактор «Удмуртской правды» Энвиль Касимов. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» близкие Касимова, он ушел из жизни утром 24 июля. Художнику было 59 лет.

Информация о дате и месте прощания появится позже. Информационное агентство «Сусанин» выражает соболезнования родным Энвиля Касимова.

Наша справка: Касимов Энвиль Владимирович, родился 23 января 1961 года. Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность – учитель рисования и черчения, Московский государственный художественный институт имени Сурикова, специальность – художник-живописец.

1978 – штукатур-маляр, Балезинское РСУ, Балезино.

1978 – 1979 – рабочий по благоустройству комбината коммунальных предприятий.

1979 – 1984 – студент Удмуртского государственного университета, Ижевск.

1984 – 1990 – студент Московского государственного художественного института имени Сурикова.

1990 – 1992 – художник-живописец Московского кооператива «Глобус», Москва.

1993 – заместитель директора МВЦ «Галерея», Ижевск.

1993 – 1994 – руководитель дизайн-группы ТОО ПГ «Ижевский завод», Ижевск.

1992 – 1998 – председатель общественной организации «Ижевский клуб», Ижевск.

1998 – 2002 – генеральный директор ООО «Фирма «Алюминиево-строительные конструкции (АСК)», Ижевск.

2002 – 2003 – начальник информационно-аналитического отдела ООО «АСК-Монтаж», Ижевск.

2003 – 2009 – главный редактор, ГУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», Ижевск.

2009 – 2012 – руководитель АУ «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики», Ижевск.

2012 – 2017 – председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета, Ижевск.

С 2017 года – главный редактор АУ УР «Редакция газеты «Удмуртская правда»