Балезино. Удмуртия. В деревне Удмуртский Пибаньшур Балезинского района планируется установка памятника строителям дороги «Ижевск-Балезино». Информация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас идёт поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 400 тысяч рублей. На гранитной стеле поместят имена участников Великой Отечественной войны из деревни Удмуртский Пибаньшур, а также имена строителей железной дороги «Ижевск-Балезино».

Памятник должен появиться до конца сентября 2025 года.