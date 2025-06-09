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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии появится памятник строителям железной дороги «Ижевск-Балезино» в годы войны

14:03, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии появится памятник строителям железной дороги «Ижевск-Балезино» в годы войны
14:03, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
136
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#памятник
Источник фото: goskatalog.ru
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Памятник также посвятят участникам Великой Отечественной войны, призванным из деревни Удмуртский Пибаньшур.

Балезино. Удмуртия. В деревне Удмуртский Пибаньшур Балезинского района планируется установка памятника строителям дороги «Ижевск-Балезино». Информация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас идёт поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 400 тысяч рублей. На гранитной стеле поместят имена участников Великой Отечественной войны из деревни Удмуртский Пибаньшур, а также имена строителей железной дороги «Ижевск-Балезино».

Памятник должен появиться до конца сентября 2025 года.

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14:03, 09 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
136
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#памятник