Балезино. Удмуртия. В Удмуртии осудили бывшего начальника Балезинского филиала уголовно-исполнительной инспекции, который зачёл осуждённому обязательные работы, когда тот их не выполнял. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Установлено, что с мая по август 2024 года обвиняемый отмечал в служебных документах, что один из осуждённых отбывает своё наказание в виде 200 часов обязательных работ. Их он обязан выполнять за управление автомобилем в пьяном состоянии. Отметки ставились без фактического выполнения работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

В результате суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчину на два года лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы России, связанные с осуществлением функций представителя власти.