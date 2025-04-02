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Экс-начальник Балезинского филиала уголовно-исполнительной инспекции получил срок

09:40, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Экс-начальник Балезинского филиала уголовно-исполнительной инспекции получил срок
09:40, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
708
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело
Источник фото: unsplash.com ( Wesley Tingey)
708
0

Он указал в документах, что осуждённый выполнил обязательные работы, несмотря на то, что они не были сделаны.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии осудили бывшего начальника Балезинского филиала уголовно-исполнительной инспекции, который зачёл осуждённому обязательные работы, когда тот их не выполнял. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Установлено, что с мая по август 2024 года обвиняемый отмечал в служебных документах, что один из осуждённых отбывает своё наказание в виде 200 часов обязательных работ. Их он обязан выполнять за управление автомобилем в пьяном состоянии. Отметки ставились без фактического выполнения работ.       

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). 

В результате суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчину на два года лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы России, связанные с осуществлением функций представителя власти. 

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09:40, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
708
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#уголовное дело