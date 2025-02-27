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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Балезинском районе приостановлена деятельность детского сада из-за некачественной воды

15:11, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Балезинском районе приостановлена деятельность детского сада из-за некачественной воды
15:11, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Балезино\n#Удмуртия\n#детский сад
Источник фото: unsplash.com
73
0

Учреждение приостановило работу на 30 суток.

Ижевск. Удмуртия. В ходе проверки детского сада в селе Люк Балезинского района выявили нарушения санитарного законодательства. Работа учреждения приостановлена, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Пробы воды, отобранные в кране пищеблока и ясельной группы, не соответствовали гигиеническим нормативам. Анализ показал наличие колиформных бактерий, угрожающих здоровью детей и работников садика.

Работа учреждения приостановлена на 30 суток.

Это уже не первый случай, когда в Люкском детском саду обнаруживаются проблемы с качеством воды. В апреле 2024 года суд также приостанавливал работу учреждения на 30 суток по аналогичным причинам.

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения санитарных норм в детских учреждениях, чтобы обеспечить безопасность и здоровье детей. В настоящее время руководство детского сада обязано устранить все нарушения до возобновления деятельности.


 

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15:11, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#детский сад