Ижевск. Удмуртия. В ходе проверки детского сада в селе Люк Балезинского района выявили нарушения санитарного законодательства. Работа учреждения приостановлена, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пробы воды, отобранные в кране пищеблока и ясельной группы, не соответствовали гигиеническим нормативам. Анализ показал наличие колиформных бактерий, угрожающих здоровью детей и работников садика.

Работа учреждения приостановлена на 30 суток.

Это уже не первый случай, когда в Люкском детском саду обнаруживаются проблемы с качеством воды. В апреле 2024 года суд также приостанавливал работу учреждения на 30 суток по аналогичным причинам.

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения санитарных норм в детских учреждениях, чтобы обеспечить безопасность и здоровье детей. В настоящее время руководство детского сада обязано устранить все нарушения до возобновления деятельности.



