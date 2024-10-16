Палата доабортного консультирования появится в посёлке Балезино

Балезино. Удмуртия. Клуб меценатов Удмуртии профинансирует ремонт и оборудование палаты доабортного консультирования в Балезино. Об этом сообщается в соцсетях автономной некоммерческой организации.

Меценаты отмечают, что, по данным Министерства здравоохранения Удмуртии за 2023 год, в посёлке Балезино было сделано 98 абортов.

«Эти цифры просто невероятны для села. По тем же данным, за январь-август 2024 года после начала проекта «Нить жизни» в Ижевске 128 женщин, пришедших на прерывание беременности, встали на учёт! В Сарапуле 28 женщин сохранили ребёнка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в посёлке Балезино отсутствует палата доабортного консультирования и психологической помощи женщинам в положении. Фонд АНО «Мамина радость» и Духовное управление мусульман Удмуртии обратили на это внимание и постараются исправить эту ситуацию.

«На собрании Клуба меценатов УР было принято решение принять участие в этом проекте и полностью профинансировать ремонт и оборудование этой палаты!», — резюмируется в сообщении.