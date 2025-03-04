Балезино. Удмуртия. В Удмуртии остановится поезд, курсирующий из Пекина в Москву. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

«Китайские железные дороги» впервые после эпидемии коронавируса запустили пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва.

Тестовый состав состоит из вагонов производства КНР, которые ранее не использовались в России. Всего в поезде 12 вагонов, из них: шесть — купе, два спальных вагона, один штабной вагон, один багажный и два вагона-электростанции.

После тестирования поезда будет решено о его дальнейшей эксплуатации на регулярной основе.

Отметим, что состав проезжает через Удмуртию и останавливается на станции «Балезино».