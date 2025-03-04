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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Первый после пандемии поезд из Пекина в Москву проедет через Удмуртию

11:06, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Первый после пандемии поезд из Пекина в Москву проедет через Удмуртию
11:06, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Балезино\n#Удмуртия\n#поезд\n#Китай\n#железная дорога
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он остановится на станции «Балезино».

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии остановится поезд, курсирующий из Пекина в Москву. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «РИА Новости». 

«Китайские железные дороги» впервые после эпидемии коронавируса запустили пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва. 

Тестовый состав состоит из вагонов производства КНР, которые ранее не использовались в России. Всего в поезде 12 вагонов, из них: шесть — купе, два спальных вагона, один штабной вагон, один багажный и два вагона-электростанции.

После тестирования поезда будет решено о его дальнейшей эксплуатации на регулярной основе.

Отметим, что состав проезжает через Удмуртию и останавливается на станции «Балезино». 

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11:06, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#поезд\n#Китай\n#железная дорога