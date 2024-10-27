В Балезино пожар унёс жизнь одного человека в минувшую пятницу

Балезино. Удмуртия. В Балезино ранним утром 25 октября произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме. Об этом сообщает МЧС Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Приехавшие пожарные потушили огонь на площади 54 квадратных метра. При пожаре погиб 61-летний мужчина. Спасатели обнаружили его без признаков жизни на диване.

По предварительной версии, курение могло стать причиной пожара.

В МЧС рекомендуют устанавливать в доме пожарные извещатели, которые среагируют на дым громким сигналом, чем помогут спастись.



Видео: МЧС Удмуртии