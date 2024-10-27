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В Балезино пожар унёс жизнь одного человека в минувшую пятницу

10:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Балезино пожар унёс жизнь одного человека в минувшую пятницу
10:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
340
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#Удмуртия\n#Балезино\n#Балезинский район\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели
Источник фото: МЧС Удмуртии (скриншот из видео)
340
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Курение рассматривается как предварительная причина пожара.

Балезино. Удмуртия. В Балезино ранним утром 25 октября произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме. Об этом сообщает МЧС Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Приехавшие пожарные потушили огонь на площади 54 квадратных метра. При пожаре погиб 61-летний мужчина. Спасатели обнаружили его без признаков жизни на диване.

По предварительной версии, курение могло стать причиной пожара.

В МЧС рекомендуют устанавливать в доме пожарные извещатели, которые среагируют на дым громким сигналом, чем помогут спастись.


Видео: МЧС Удмуртии

10:00, 27 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
340
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#Балезинский район\n#пожар\n#МЧС Удмуртии\n#спасатели