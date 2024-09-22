В Балезино будут судить мужчину, переехавшего друзей на авто

Балезино. Удмуртия. Дело 20-летнего жителя Балезинского района, который переехал двух знакомых, передали в районный суд. Об этом сообщает Балезинский райсуд Удмуртии.

Напомним, что в июле 2024 года молодой человек вместе со знакомыми в пьяном состоянии решили покататься на автомобиле «Форд Фокус». Обвиняемый предложил 20-летнему юноше и 17-летней девушке сесть на капот машины. Друзья на высокой скорости катались по полю, и когда водитель наехал на неровность, пассажиры упали на землю и оказались под автомобилем. Они не могли свободно передвигаться и выбраться из под транспорта.

20-летний потерпевший от сдавления органов грудной клетки получил компрессионную асфиксию. Вскоре он скончался на месте. Пострадавшую девушку увезли в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). За совершённое преступление обвиняемому могут назначить исправительные или принудительный работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет.