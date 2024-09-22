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В Балезино будут судить мужчину, переехавшего друзей на авто

16:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Балезино будут судить мужчину, переехавшего друзей на авто
16:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Sasun Bughdaryan)
175
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Один из пострадавших погиб.

Балезино. Удмуртия. Дело 20-летнего жителя Балезинского района, который переехал двух знакомых, передали в районный суд. Об этом сообщает Балезинский райсуд Удмуртии. 

Напомним, что в июле 2024 года молодой человек вместе со знакомыми в пьяном состоянии решили покататься на автомобиле «Форд Фокус». Обвиняемый предложил 20-летнему юноше и 17-летней девушке сесть на капот машины. Друзья на высокой скорости катались по полю, и когда водитель наехал на неровность, пассажиры упали на землю и оказались под автомобилем. Они не могли свободно передвигаться и выбраться из под транспорта. 

20-летний потерпевший от сдавления органов грудной клетки получил компрессионную асфиксию. Вскоре он скончался на месте. Пострадавшую девушку увезли в больницу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). За совершённое преступление обвиняемому могут назначить исправительные или принудительный работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет. 

16:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело