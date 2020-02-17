Итоги дня: строительство школ в Удмуртии, опасность паводка и запрет продажи зажигалок детям

Обзор важных новостей понедельника.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» традиционно рассказывают о событиях прошедшего дня.
Образование:
В 2020 году в Удмуртии планируют начать строительство трех школ. Учреждения появятся в Завьяловском, Селтинском и Вавожском районах.
Опасность:
Паводок ожидает Удмуртию в случае резкого потепления. Потенциально под подтопление попадут 24 населенных пункта, 1778 жилых домов, 24 участка дорог.
Присвоила:
Суд отправил под домашний арест директора управляющей компании «Мегаполис» в Ижевске. Её обвиняют в присвоении 5 млн рублей средств, поступивших от жителей многоквартирных домов.
Инициатива:
В Удмуртии депутаты готовят законопроект о запрете продажи детям зажигалок. За последние три года в республике от вдыхания газа скончались пять ребят.
Погода:
Снег, дождь и плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Удмуртии. На дорогах ожидаются заносы и гололедица.