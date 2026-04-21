Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии разрешили себе проводить часть заседаний сессий в дистанционном формате. Изменения в регламент озвучил на заседании 21 апреля председатель соответствующей постоянной комиссии Пётр Фомин.

Дистанционный формат позволяет принимать решения, когда обсуждение вопросов повестки дня сессии осуществляется с использованием системы видео-конференц-связи, информационно-телекоммуникационных технологий или иных программ, технических средств, обеспечивающих возможность онлайн-общения депутатов Государственного совета Удмуртской Республики и приглашённых лиц, непосредственного (очного) обсуждения вопросов повестки заседания, но не обеспечивающих проведение электронного голосования, а именно принятие Госсоветом УР решений с использованием очно-заочного голосования.

Таким образом, теперь возможна стала процедура принятия при проведении очно-заочного голосования решений об утверждении повестки дня сессии, принятии процедурных вопросов при проведении заседании сессии в дистанционном формате.

При этом предусмотрена обязательность ведения видеозаписи заседания, а также требования к сроку её хранения.