Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии депутаты Госсовета Удмуртии обсудили практику заготовки древесины гражданами для собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

И. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова напомнила, что рубка деревьев осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого непосредственно с гражданином.

Человек должен представить заявление и копию паспорта в министерство природных ресурсов или казённое учреждение «Лесничество» по месту проживания, также заявление можно подать по почте, через портал Госуслуг, МФЦ и ФГИС ЛК.

В течение 15 дней принимается решение о заключении договора или об отказе. В числе наиболее частых причин отказа — превышение установленных нормативов заготовки древесины и отсутствие в лесничестве достаточной для заготовки древесины.

Напомним, что по нормативам для семьи или одиноко проживающего гражданина выделяется для отопления до 20 кубометров в год. Также для строительства дома выделяется до 150 кубометров древесины один раз в 50 лет.

При рассмотрении заявления осуществляется выезд для осмотра и определения деревьев, назначаемых в рубку, после чего принимается решение о заключении договора купли-продажи. При этом заготавливать и собирать валежник можно бесплатно.

«За период с 2023 по 2025 годы министерством и лесничествами рассмотрено почти 40 тысяч заявлений, заключено более 14 тысяч договоров купли-продажи с общим установленным объёмом заготовки древесины 1 миллион кубометров. Из них 406 тысяч кубометров или 41 процент — для строительства индивидуального жилого дома или садового дома, 345 тысяч кубометров или 35 процентов — для печного отопления», — говорится в сообщении.

Также особое внимание уделяется мерам поддержки особых категорий граждан — право на внеочередное приобретение древесины сегодня имеют многодетные семьи, ветераны, инвалиды боевых действий и члены их семей, а также семьи или граждане, лишившиеся жилья из-за пожара. Так, за 3 года льготой воспользовались 110 многодетных семей и 26 семей, пострадавших от пожаров.

Отмечается, что органы власти стремятся упростить и упорядочить процедуру заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Для этого необходимо провести модернизацию и цифровизацию процедуры подачи заявлений и установления чётких временных рамок рассмотрения документов, а также обеспечить прозрачность этого процесса. Для этого может быть сформирована единая электронная очередь.

Кроме этого, важно усилить контроль за теневым оборотом древесины для пресечения случаев скупки ресурсов у граждан недобросовестными предпринимателями.

Ещё одним вопросом, который поднимался на заседании, была социальная поддержка для тех, кто не в силах самостоятельно заниматься вырубкой и заготовкой – пожилых граждан, инвалидов.

Помимо этого важна кадровая укомплектованность самих лесничеств. Для этого предложено разработать меры поддержки для молодых специалистов, начинающих работу в сфере лесного хозяйства, в частности — установить единовременную выплату подъёмных.