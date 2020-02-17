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Продажу зажигалок могут ограничить в Удмуртии

16:26, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
Продажу зажигалок могут ограничить в Удмуртии
16:26, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект
Фото: pixabay.com
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0

Полный запрет планируют установить для детей до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют запретить продажу зажигалок и другой газосодержащей продукции детям в возрасте от 9 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет могут установить ограничение свободной реализации, например, продажа будет возможна только с согласия родителя. В настоящее время депутаты готовят законопроект по этому вопросу.

Отметим, за последние три года в Удмуртии от вдыхания газа из зажигалок скончались пять детей, один – в 2019 году. Всего по России в 2016 году от отравления бытовым газом скончались 65 человек, а уже в 2018 – 154. Основная часть погибших – подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

На сегодняшний день зажигалки и газовые баллончики доступны в продаже для всех. По мнению депутатов, рост отравлений одурманивающими веществами связан и с отсутствием законодательного регулирования реализации.

Законопроект вынесут на рассмотрение на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии.  

Напомним, в конце прошлого года в Удмуртии запретили продажу детям бестабачных никотиновых смесей. За время рассасывания такого «пэка» в организм поступает более 20 мг тонизирующего вещества. Для сравнения, после выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. В Удмуртии уже регистрировали случаи отравления смесью.

Теперь за продажу снюсов для физлиц штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В ноябре 2019 года Госсовет также решил запретить продажу несовершеннолетним в Удмуртии энергетиков. Частое их употребление вызывает зависимость. 

16:26, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#законопроект

 

 

 


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