Катрину Селезнёву оставили в СИЗО до середины июня в Ижевске

12:25, 14 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск
#Госсовет Удмуртии
#дело Селезнёвой
Источник фото: Госсовет Удмуртии
Суд продлил меру пресечения по ходатайству следствия.

Ижевск. Удмуртия. Суд продлил арест депутату Госсовета Удмуртии Катрине Селезнёвой. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, до 16 марта 2026 годаона занимала должность директора МАУ ДО СШ «Нефтяник». Правоохранители задержали Катрину Валерьевну 16 февраля. На следующий день суд отправил её в СИЗО. Также было приостановлено её членство в «Единой России».

Даму-парламентария обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии предварительного следствия, обвиняемая 1 по 9 сентября 2025 года в статусе директора спортшколы получила от индивидуального предпринимателя взятку в 1 350 000 рублей за заключение договора между спортивной школой и ИП, ускорение приёмки выполненных работ в рамках договора без выявления в них недостатков, оплаты по актам выполненных работ, а также за общее покровительство по службе.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года.

