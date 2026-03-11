Воткинск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии решили определить единого оператора по содержанию контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В Воткинске по предложению местной Городской думы состоялось совещание по вопросам сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Вёл заседание председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов.

Поводом для обращения парламентариев города к законодателям республики стали неоднократные жалобы граждан о наведении порядка в сфере обращения с ТКО, вывозе строительного мусора и растительных отходов.

Дело в том, что строительство таких площадок возложено на органы местного самоуправления. А вывозом ТКО занимается регоператор, в обязанности которого не входит содержание самих площадок.

По итогам совещания в Госсовете решено рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне создание и содержание контейнерных площадок за единым оператором, разработать единый дизайн-код для контейнерных площадок и проработать вопрос создания полигона для растительных отходов, начать взаимодействие с Минстроем УР с целью финансирования строительства контейнерных площадок как части коммунальной инфраструктуры.