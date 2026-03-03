Закрыть
Депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезнёву оставили в СИЗО
10:22, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#СИЗО\n#взятка\n#депутат\n#Госсовет Удмуртии
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
Защитник просил избрать ей домашний арест.

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии оставил депутата регионального парламента Катрину Селезнёву в СИЗО. Об этом сообщили в судейском сообществе региона.

Напомним, Катрину Селезнёву задержали 16 февраля 2026 года по делу о взятке. На следующий день ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 16 апреля.

Она подозревается в получении от индивидуального предпринимателя взятки в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Деньги, как полагает следствие, передавались за совершение действий по службе и общее покровительство.

Защитник обвиняемой не согласился с избранной мерой пресечения и подал апелляцию с просьбой заменить содержание под стражей на домашний арест. Однако Верховный Суд Удмуртии признал избранную меру законной и оставил её в силе.

