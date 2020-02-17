Удмуртия намерена начать строительство еще трех школ в этом году

Республика рассчитывает на федеральное финансирование.

Ижевск. Удмуртия. Еще три школы планируют начать строить в Удмуртии в этом году. Как рассказал на аппаратном совещании органов власти глава республики Александр Бречалов, вопрос поддержки со стороны федерации обсуждался на встрече с заместителем председателя правительства Удмуртии Татьяной Голиковой.

Речь идет об образовательных учреждениях в Пычанках Завьяловского района, Селтах и Большом Волково Вавожского района. «При любых обстоятельствах должны начать строительство. Это три территории, где ситуация критическая», - отметил Бречалов.

Напомним, что в Удмуртии 16 зданий школ изношены более чем на 50%, три учреждения находятся в аварийном состоянии.