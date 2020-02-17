Плюсовая температура и дождь ожидаются в Удмуртии на этой неделе

Ближайшей ночью будет идти снег.

Ижевск. Удмуртия. Плюсовая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, метель, гололед, сильный ветер. Температура воздуха начнет подниматься и составит 0, -5 градусов по Цельсию.

Во вторник, 18 февраля, временами будет идти снег с дождем, ветер утихнет. Днем ожидается 0, +3.

19 и 20 февраля также пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается -2, +3 градуса.

На дорогах будут снежные заносы и гололедица.