В нескольких районах Удмуртии откроются новые ясли уже в 2020 году

Также планируется открытие семи детсадов.

Ижевск. Удмуртия. Новые ясли откроются в нескольких районах Удмуртии в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

В 2020 году откроются два детсада по 80 мест в Сарапуле, два ясли-сада для детей до трёх лет по 80 мест в посёлке Игра. Также ожидается открытие яслей в Уве, Алнашах и Малой Пурге, также по 80 мест.

Все объекты построят по типовому проекту со всей необходимой инфраструктурой, кухонными и медицинскими блоками, спортивными и актовыми залами. Помещения оснастят специальным оборудованием и игровым инвентарём.

Также на будущий год запланировано открытие детсадов в Завьяловском районе и сдача дошкольных учреждений в Глазове, Воткинске, в Кезском, Малопургинском, Сарапульском, Шарканском районах.

«Всего в республике до 2021 года будет создан 51 объект. Благодаря реализации нацпроекта «Демография» дополнительно появится более 4300 мест в яслях. На эти цели в Удмуртии предусмотрена федеральная субсидия на строительство дошкольных учреждений на период 2019-2021», — говорится в сообщении.