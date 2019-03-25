play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Пожар на СНТ в Удмуртии, лучший учитель в мире и неизвестная картина: что произошло минувшей ночью

08:00, 25 марта, 2019
Анна Торхова
08:00, 25 марта, 2019
Анна Торхова
304
0
#Ижевск\n#космос\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#школа\n#сад\n#учитель\n#картины\n#Завьялово\n#премия\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
304
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 25 марта. Новую неделю начинаем с традиционного обзора новостей.

Пожар на СНТ

Садовый дом сгорел в Завьяловском районе Удмуртии вечером 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Пожар произошел на СНТ «Рапид» по улице Земляничной.

К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

«Лучший руководитель»

Директор спортшколы Ижевска «Морской центр «Дельфин» Константин Васильев стал одним из победителей конкурса «Лучшие руководители России». Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.

Конкурс ориентирован на управленцев, которые имеют достаточный опыт руководящей работы. Всего было заявлено 30 тыс. участников со всей России.

Жюри оценивало результаты голосования авторизованных пользователей, статистику серверов экспонирования по посещению, просмотру и скачиванию материалов неавторизованными пользователями с уникальными IP-адресами и целый ряд других факторов.

Неизвестная картина

В Государственном историческом музее в Москве на выставке «Николай II. Семья и престол» неизвестные повесили свою картину. Об этом пишет РБК.

На картине изображена Александра Федоровна. Как сообщили изданию в музее, роли злоумышленников были четко распределены: кто-то отвлекал сотрудников, кто-то вешал картину.

Изображение провисело на выставке около суток, только потом его заметили.

Лучший в мире

Монах Питер Табичи из Кении получил звание «Лучший учитель в мире». За победу преподавателю вручили 1 млн долларов, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Премию учредил бизнесмен Санни виркей, она вручается под патронажем правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Табачи преподает естественные науки в сельской школе и большую часть своей зарплаты отдает нуждающимся.

Отряд космонавтов

Роскосмос утвердил положение о новом наборе космонавтов. Об этом сообщает Life.

На предыдущий набор, который проходил с 2017 по 2018 годы, заявлялись 420 человек, из которых в Космос полетели только восемь.

08:00, 25 марта, 2019
Анна Торхова
304
0
#Ижевск\n#космос\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#школа\n#сад\n#учитель\n#картины\n#Завьялово\n#премия\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5622

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

5004
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4553
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3656
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2849
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
3192

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

2734
10:43, 23 марта, 2019

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2292
09:53, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане на весельной лодке

1290
14:10, 24 марта, 2019

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

1140
20:10, 23 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
4000

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2108
14:11, 20 марта, 2019

Слепой пёс и его маленький поводырь покорили интернет

2093
20:20, 23 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1324
14:43, 20 марта, 2019

Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

841
17:13, 19 марта, 2019