Пожар на СНТ в Удмуртии, лучший учитель в мире и неизвестная картина: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 25 марта. Новую неделю начинаем с традиционного обзора новостей.

Пожар на СНТ

Садовый дом сгорел в Завьяловском районе Удмуртии вечером 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Пожар произошел на СНТ «Рапид» по улице Земляничной.

К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 человек личного состава.

«Лучший руководитель»

Директор спортшколы Ижевска «Морской центр «Дельфин» Константин Васильев стал одним из победителей конкурса «Лучшие руководители России». Об этом сообщается в группе учреждения Вконтакте.

Конкурс ориентирован на управленцев, которые имеют достаточный опыт руководящей работы. Всего было заявлено 30 тыс. участников со всей России.

Жюри оценивало результаты голосования авторизованных пользователей, статистику серверов экспонирования по посещению, просмотру и скачиванию материалов неавторизованными пользователями с уникальными IP-адресами и целый ряд других факторов.

Неизвестная картина

В Государственном историческом музее в Москве на выставке «Николай II. Семья и престол» неизвестные повесили свою картину. Об этом пишет РБК.

На картине изображена Александра Федоровна. Как сообщили изданию в музее, роли злоумышленников были четко распределены: кто-то отвлекал сотрудников, кто-то вешал картину.

Изображение провисело на выставке около суток, только потом его заметили.

Лучший в мире

Монах Питер Табичи из Кении получил звание «Лучший учитель в мире». За победу преподавателю вручили 1 млн долларов, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

Премию учредил бизнесмен Санни виркей, она вручается под патронажем правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Табачи преподает естественные науки в сельской школе и большую часть своей зарплаты отдает нуждающимся.

Отряд космонавтов

Роскосмос утвердил положение о новом наборе космонавтов. Об этом сообщает Life.

На предыдущий набор, который проходил с 2017 по 2018 годы, заявлялись 420 человек, из которых в Космос полетели только восемь.