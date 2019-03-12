Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня вторник, 12 марта, и «Сусанин» традиционно начинает новый рабочий день с обзора новостей.

Патрушев в Ижевске

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев приедет в Ижевск. Как сообщает пресс-служба аппарата Совбеза, 12 марта он проведет выездное совещание.

На нем планируют обсудить вопросы национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. В частности, дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, что в столицу Удмуртии приедет полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Также в совещании примут участие главы регионов ПФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Новый директор ДРЭУ

Новым директором муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» в Ижевске назначили Александра Пономарева.

Напомним, 28 августа 2018 года с данной должности уволился Алексей Красноперов. После этого на пост был временно назначен Андрей Лубенец, который до этого был первым заместителем директора ДРЭУ.

Справка:

Пономарев Александр Николаевич родился 17 февраля 1977 года.

В 1999 году окончил ИжГТУ – «Экономика и управление на предприятии».

1999-2015 гг. - работал на Чепецком механическом заводе.

2015-2017 гг. - первый заместитель главы администрации Глазова.

С 2017 года возглавлял МУП «Жилищно-коммунальное управление» Глазова.

Арест Макгрегора

Бывшего чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конора Макгрегора арестовали во вторник в Майами-Бич в штате Флорида. Как пишут «РИА Новости», ирландца обвиняют в разбое.

Макгрегора задержали в понедельник в 17:56 по местному времени (00:56 мск). Спортсмен выходил из отеля, когда потерпевший попытался снять его на свой мобильный телефон. Тогда боец ММА выбил телефон из рук мужчины, после чего несколько раз наступил на мобильный. После этого Макгрегор поднял телефон и ушел с ним. По словам потерпевшего, телефон стоил тысячу долларов.

Причина смерти Кита Флинта

Судмедэксперты назвали причину смерти фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта. Как пишут «Известия», он скончался от механической асфиксии (удушье).

Специалисты не рассматривают смерть музыканта как «подозрительную», несмотря на то что токсикологическая экспертиза и расследование еще не завершены.

Напомним, что тело 49-летнего вокалиста нашли утром 4 марта в его доме в Эссексе. Полиция заявила, что смерть не была насильственной.