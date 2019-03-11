Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров посетит Удмуртию 12 марта

В ходе рабочей поездки в Ижевске ожидается приезд глав всех регионов Приволжья.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 12 марта, Удмуртию с рабочей поездкой посетит полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщила его пресс-служба.

В ходе визита в Доме дружбы народов Ижевска состоится заседание Совета при полномочном представителе президента России в ПФО «О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодёжи и её кадровому продвижению».

Отмечается, что в совещании примут участие главы всех субъектов ПФО. В этот же день состоится совместное выездное совещание секретаря Совбеза России и Игоря Комарова.