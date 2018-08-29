Руководителем ДРЭУ Ижевска временно стал Андрей Лубенец

Ранее этот пост занимал Алексей Красноперов.

Ижевск. Удмуртия. На пост руководителя МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Ижевска временно переведен Андрей Лубенец. К своим обязанностям он приступил в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба города.

С сентября 2017 Лубенец являлся первым заместителем директора предприятия.

Напомним, 28 августа пост руководителя ДРЭУ покинул Алексей Красноперов. По его словам, главной причиной ухода стало «неисполнение обязательств по финансированию выполненных работ и постоянные обещания рассчитаться с долгом».