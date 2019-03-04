Суд оштрафовал Водоканал Камбарского района Удмуртии из-за плохой питьевой воды

Вода не соответствовала требованиям СанПиН.

Кама. Удмуртия. Суд оштрафовал предприятие «Водоканал Камбарского района» Удмуртии за нарушение гигиенических требований к воде. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, штраф составил 20 тыс. рублей.

Так, в 2018 году одна из жительниц села Кама пожаловалась на качество водопроводной воды. Было открыто административное расследование, в ходе которого установлено, что вода не соответствует требованиям СанПиН по органолептическим свойствам – мутности и содержанию железа. В связи с этим на Водоканал наложили штраф.

Кроме того, суд обязал предприятие обеспечить доброкачественной питьевой водой население села Кама.