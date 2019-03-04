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Суд оштрафовал Водоканал Камбарского района Удмуртии из-за плохой питьевой воды

15:28, 04 марта, 2019
Анна Торхова
15:28, 04 марта, 2019
Анна Торхова
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#Роспотребнадзор\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода\n#Кама
Фото: pixabay.com
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Вода не соответствовала требованиям СанПиН.

Кама. Удмуртия. Суд оштрафовал предприятие «Водоканал Камбарского района» Удмуртии за нарушение гигиенических требований к воде. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, штраф составил 20 тыс. рублей.

Так, в 2018 году одна из жительниц села Кама пожаловалась на качество водопроводной воды. Было открыто административное расследование, в ходе которого установлено, что вода не соответствует требованиям СанПиН по органолептическим свойствам – мутности и содержанию железа. В связи с этим на Водоканал наложили штраф.

Кроме того, суд обязал предприятие обеспечить доброкачественной питьевой водой население села Кама.

15:28, 04 марта, 2019
Анна Торхова
80
0
#Роспотребнадзор\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#вода\n#Кама

 

 

 


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