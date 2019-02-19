Регоператор ищет жителей Удмуртии, которые получили платежки без строчки «обращение с ТКО»

Подобные случаи были выявлены в январе.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии, которые получили платежки без строчки «обращение с ТКО», просят обратиться к Регоператору. Как сообщает пресс-служба организации, подобные случаи были выявлены в январе.

Отмечается, что такие платёжки могли прийти и от управляющих компаний, и от Энергосбыта.

«Чтобы сумма за услугу не копилась и впоследствии не стала для семьи серьёзной нагрузкой, жителям надо как можно скорее обратиться к Регоператору», - говорится в сообщении.

Сообщение об отсутствии в квитанции строчки «обращение с ТКО» нужно отправить на электронную почту 203@sah18.ru. В письме должно быть указано ФИО, адрес, номер дома и квартиры.

Напомним, что сейчас в Удмуртии жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 98,48 рубля с человека, в частных домах с каждого прописанного берут 95,2 рубля.