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Регоператор ищет жителей Удмуртии, которые получили платежки без строчки «обращение с ТКО»

11:34, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:34, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
223
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#регоператор
Фото: susanin.news
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Подобные случаи были выявлены в январе.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии, которые получили платежки без строчки «обращение с ТКО», просят обратиться к Регоператору. Как сообщает пресс-служба организации, подобные случаи были выявлены в январе.

Отмечается, что такие платёжки могли прийти и от управляющих компаний, и от Энергосбыта.

«Чтобы сумма за услугу не копилась и впоследствии не стала для семьи серьёзной нагрузкой, жителям надо как можно скорее обратиться к Регоператору», - говорится в сообщении.

Сообщение об отсутствии в квитанции строчки «обращение с ТКО» нужно отправить на электронную почту 203@sah18.ru. В письме должно быть указано ФИО, адрес, номер дома и квартиры.

Напомним, что сейчас в Удмуртии жители многоквартирных домов платят за вывоз мусора 98,48 рубля с человека, в частных домах с каждого прописанного берут 95,2 рубля.

11:34, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
223
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#регоператор

 

 

 


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