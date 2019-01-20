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В Ижевске наказали управляющую компанию за нарушение прав потребителей

16:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
16:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющая компания\n#штраф
Фото: Pixabay
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Ижевчанка пожаловалась в региональный Роспотребнадзор.

Ижевск. Удмуртия. Ижевскую управляющую компанию ООО «Аргон 19» привлекли к административной ответственности за нарушение прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В мае 2018 года ижевчанка пожаловалась в службу, что «управляйка» не дает выбора в способе оплаты ее услуг, требуя оплату только в наличной форме.

В ходе расследования специалисты удостоверились в нарушении прав потребителей – в офисе не было терминала оплаты.

«Аргону» назначили штраф в 30 тыс. рублей, но с таким решением в компании не согласились и обратились в Арбитражный суд республики. Фемида оставила постановление в силе.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

16:00, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
426
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющая компания\n#штраф

 

 

 


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