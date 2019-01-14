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Продуктовый магазин на улице Автозаводской в Ижевске закрыли из-за тараканов

17:40, 14 января, 2019
17:40, 14 января, 2019
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#магазины\n#насекомые
Фото: pixabay.com
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В киоске также нет канализации, водоснабжения и вентиляции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 60 суток закрыли продуктовый магазин на улице Автозаводской, 2. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В ходе административного расследования выяснилось, что в магазине отсутствует канализация, не проведено водоснабжение, что может вызвать инфекционные заболевания. Также в киоске нет вытяжной вентиляции, что ведет к ухудшению условий хранения продуктов. В холодильнике нет термометров.

Кроме того, не все продукты имеют сопроводительную документацию, а верхняя одежда сотрудников хранится в торговом зале.

В связи с этим, Первомайский районный суд приостановил деятельность магазина.

Отметим, всего в 2018 году суды останавливали работу 21 предприятия общественного питания.

17:40, 14 января, 2019
252
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#магазины\n#насекомые

 

 

 


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