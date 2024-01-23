В Минпромторге Удмуртии прокомментировали отсутствие бананов на полках магазинов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В некоторых магазинах Ижевска с полок исчезли бананы. В Минпромторге Удмуртии прокомментировали ситуацию.

В частности, горожане жаловались на отсутствие бананов в «Магните» и «Ленте». Появилось предположение, что проблема могла возникнуть из-за непростой ситуации в стране-поставщике Эквадоре.

В региональном Минпромторге «Сусанину» ответили, что сбился график поставки некоторых продуктов. У большинства сетевых магазинов сформированы достаточные запасы на складах. Из-за снегопадов нарушилась логистика и часть машин не успела доехать или доехала с опозданиями до магазинов. Дефицита бананов в магазинах нет.

Напомним, ранее в Удмуртии вводились ограничения на движение большегрузов по региональным дорогам и федеральной трассе. После отмены ограничений на дорогах образовались большие пробки из грузовиков. Начались перебои в логистике. В частности, маркетплейсы предупреждали покупателей, что их заказы задерживаются в пути.