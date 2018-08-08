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Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
15:13, 08 августа, 2018
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#смерть
Фото: izhlife.ru
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Предприниматель и общественный деятель ушёл из жизни на 51-м году жизни.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 7 августа 2018 года, ушёл из жизни основатель ООО «Корпорация предприятий «Центр» Сергей Ощепков. Об этом сообщил на сайте Izhlife генеральный директор Корпорации «Центр» Роман Гайдуков.

«Умный, талантливый, фантастически целеустремленный человек, который сумел построить и много лет успешно развивать огромную компанию. Корпорация «Центр» была Делом всей его жизни, которому он отдавал себя без остатка», - написал в официальном сообщении Роман Гайдуков.

Коллектив медиагруппы «Комос-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Ощепкова.

15:13, 08 августа, 2018
6391
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#смерть

 

 

 


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