Полиция и общественники уничтожили рекламу наркотиков в Устиновском районе Ижевска

Граффити с объявлениями о наборе «сотрудников» наркоторговцы размещали на жилых и общественных зданиях.

Ижевск. Удмуртия. Рейд полиции и активистов регионального отделения всероссийского движения «Стоп наркотик» по уничтожению граффити одного из интернет-магазинов, который торгует запрещенными веществами прошел в Устиновском районе. Среди объявлений были и предложения о сотрудничестве.

Наркоторговцы искали склады, партнеров и курьеров. Именно на эти объявления обратили внимание активисты всероссийского общественного движения «Стоп наркотик», которые и обратились в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Удмуртии. Владимир Панин, руководитель удмуртского отделения движения сообщил, что активисты буквально за 20 минут нашли порядка 10 надписей.

В Ижевске закрашивают граффити наркоторговцев Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-19.

Но это не значит, что Устиновский район худший, просто он оказался первым в плане мероприятий движения «Стоп наркотик». Владимир Панин, активист движения рассказал, как идет борьба с надписями, несущими опасную информацию: «Этим в основном занимаются управляющие компании. Если на вашем доме есть такая надпись, незамедлительно сообщите либо старшему по дому, либо в управляющую компанию, и в течении суток они это должны убрать».

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ по Удмуртии Светлана Ульяницких рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин», что такие мероприятия полиция проводит достаточно часто: «Одними правоохранительными мерами эту проблему не решить. Карательные тоже особого действия не возымеют. Поэтому мы особую надежду возлагаем на помощь общественных организаций, волонтерского, добровольческого движения, ну и конечно же не коммерческих общественных организаций, которые помогают нам в нашей работе».

Кроме того, Ульяницких рассказала, что любой неравнодушный гражданин вправе самостоятельно обратиться в отдел благоустройства и ЖКХ администрации любого района Ижевска и тогда коммунальные службы в течении суток закрасят. Кроме того, по правилам благоустройства, с согласия владельца здания можно просто закрасить подозрительные надписи серой краской или в цвет фасада.