В обход моста: у Камбарки появилась бесплатная, но несанкционированная переправа

Ижевск. Удмуртия. Несанкционированная ледовая переправа через Каму появилась в районе Камбарки. Об этом сообщил в среду, 14 февраля, на интернет-форуме пользователь с ником AlexVT.

«Тарасово - Камбарка - бесплатно. Просто накатали дорогу через Каму, за безопасность никто не отвечает, никто не чистит, деньги, соответственно, платить некому. Лично я поехал через мост», - говорится в сообщении.

Корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике ответили, что, к сожалению, пока не могут повлиять на ситуацию, сравнив нерадивое поведение водителей с нарушением норм общественного порядка: «Говорим, не бросайте горящий окурок в урну - всё равно бросают. Тут то же самое». В ведомстве ответили, что в сложившейся ситуации администрации Камбарки необходимо навести у себя порядок.

Напомним, что связавший камские берега мост должен был облегчить дорогу между Башкирией и Удмуртией.