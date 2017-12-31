Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Новым годом

Помимо руководителя региона, с праздником жителей поздравили спортсмены, предприниматели, политики, врачи и учителя.

Ижевск. Удмуртия. За несколько минут до наступления Нового года глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики. В своем обращении отметил, что в регионе «легко уживаются традиции и новации, сила и интеллект. Люди разных национальностей, религий и взглядов живут здесь бок о бок и помогают друг другу. Нам очень важно сохранить это единство, командный дух в новом году. Каждый из нас – член команды Удмуртии. Удачи вам, дорогие друзья, добра, здоровья, счастья и любви».

Помимо Александра Бречалова жителей Удмуртии с Новым годом поздравили биатлонист Иван Черезов, предприниматель Иван Клабуков, директор музея-усадьбы Петра Чайковского Татьяна Неганова, сенатор Юрий Федоров, сотрудники полиции, МЧС, учителя, врачи, общественники и коллектив глазовского театра «Парафраз».