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      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Новым годом

      23:55, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      23:55, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
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      #Новый год\n#видео\n#праздники\n#Александр Бречалов
      Фото: кадр из видео
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      Помимо руководителя региона, с праздником жителей поздравили спортсмены, предприниматели, политики, врачи и учителя.

      Ижевск. Удмуртия. За несколько минут до наступления Нового года глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики. В своем обращении отметил, что в регионе «легко уживаются традиции и новации, сила и интеллект. Люди разных национальностей, религий и взглядов живут здесь бок о бок и помогают друг другу. Нам очень важно сохранить это единство, командный дух в новом году. Каждый из нас – член команды Удмуртии. Удачи вам, дорогие друзья, добра, здоровья, счастья и любви».

      Помимо Александра Бречалова жителей Удмуртии с Новым годом поздравили биатлонист Иван Черезов, предприниматель Иван Клабуков, директор музея-усадьбы Петра Чайковского Татьяна Неганова, сенатор Юрий Федоров, сотрудники полиции, МЧС, учителя, врачи, общественники и коллектив глазовского театра «Парафраз». 

      Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с наступающим 2018 годом

      Поздравление главы республики

      23:55, 31 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      511
      0
      #Новый год\n#видео\n#праздники\n#Александр Бречалов

       

       

       

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