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      Удмуртия заняла третье место по количеству участников «Большого этнографического диктанта»

      13:12, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      13:12, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      393
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос
      Фото: susanin.news
      393
      0

      Всего в этом году его написали 367 тыс. человек, среди которых 9 251 жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на третьем месте по количеству участников «Большого этнографического диктанта». Об этом сообщает пресс-служба Миннаца республики.  

      В этом году участниками акции стали 367 тыс. человек, что в 4 раза больше, чем в 2016 году. Больше всего написавших диктант оказалось в Москве – 18 343 участника, на втором месте Якутия – 10 187 и третья Удмуртия – 9 251 человек.

      Для проведения акции было открыто 2,6 тыс. площадок по всей стране и за рубежом, а в прошлом году их было всего около 800. На электронных площадках диктант в режиме онлайн написали более 200 тыс. участников.

      Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных) и это на 4% лучше, чем в прошлом году.

      Как и в прошлом году, более активными оказались представительницы прекрасной половины человечества – среди участников было около 70% женщин. Самым юным участником акции оказался 7-летний первоклассник одной из школ Москвы (в прошлом году самой юной стала 12-летняя жительница Ульяновской области).

      Рейтинг регионов по количеству участников:

      1) Москва 18343 участника

      2) Республика Саха (Якутия) 10 187 

      3) Удмуртская Республика 9 251 

      4) Красноярский край 6 054 

      5) Тульская область 5 710 

      6) Республика Крым 5 139 

      7) Пермский край 4 058 

      8) Самарская область 3 838 

      9) Оренбургская область 3 700 

      10) Республика Ингушетия 3 565

      Рейтинг регионов по среднему баллу:

      1) Республика Ингушетия 28,09 

      2) Республика Татарстан 23,7 

      3) Республика Северная Осетия-Алания 23,4 

      4) Кабардино-Балкарская Республика 21,86 

      5) Карачаево-Черкесская Республика 21,64 

      6) Республика Башкортостан 21 

      7) Республика Дагестан 20,623 

      8) Республика Мордовия 20,4 

      9) Курская область 20 

      10) Республика Алтай 20.   

      Напомним, что «Большой этнографический диктант» состоялся 3 ноября.

      В Ижевске написали "Большой этнографический диктант"

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.

      13:12, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      393
      0
      #образование\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#этнос

       

       

       

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