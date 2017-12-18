Удмуртия заняла третье место по количеству участников «Большого этнографического диктанта»

Всего в этом году его написали 367 тыс. человек, среди которых 9 251 жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на третьем месте по количеству участников «Большого этнографического диктанта». Об этом сообщает пресс-служба Миннаца республики.

В этом году участниками акции стали 367 тыс. человек, что в 4 раза больше, чем в 2016 году. Больше всего написавших диктант оказалось в Москве – 18 343 участника, на втором месте Якутия – 10 187 и третья Удмуртия – 9 251 человек.

Для проведения акции было открыто 2,6 тыс. площадок по всей стране и за рубежом, а в прошлом году их было всего около 800. На электронных площадках диктант в режиме онлайн написали более 200 тыс. участников.

Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных) и это на 4% лучше, чем в прошлом году.

Как и в прошлом году, более активными оказались представительницы прекрасной половины человечества – среди участников было около 70% женщин. Самым юным участником акции оказался 7-летний первоклассник одной из школ Москвы (в прошлом году самой юной стала 12-летняя жительница Ульяновской области).

Рейтинг регионов по количеству участников:

1) Москва 18343 участника

2) Республика Саха (Якутия) 10 187

3) Удмуртская Республика 9 251

4) Красноярский край 6 054

5) Тульская область 5 710

6) Республика Крым 5 139

7) Пермский край 4 058

8) Самарская область 3 838

9) Оренбургская область 3 700

10) Республика Ингушетия 3 565

Рейтинг регионов по среднему баллу:

1) Республика Ингушетия 28,09

2) Республика Татарстан 23,7

3) Республика Северная Осетия-Алания 23,4

4) Кабардино-Балкарская Республика 21,86

5) Карачаево-Черкесская Республика 21,64

6) Республика Башкортостан 21

7) Республика Дагестан 20,623

8) Республика Мордовия 20,4

9) Курская область 20

10) Республика Алтай 20.

Напомним, что «Большой этнографический диктант» состоялся 3 ноября.