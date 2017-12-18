Удмуртия заняла третье место по количеству участников «Большого этнографического диктанта»

Всего в этом году его написали 367 тыс. человек, среди которых 9 251 жителей республики.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на третьем месте по количеству участников «Большого этнографического диктанта». Об этом сообщает пресс-служба Миннаца республики.
В этом году участниками акции стали 367 тыс. человек, что в 4 раза больше, чем в 2016 году. Больше всего написавших диктант оказалось в Москве – 18 343 участника, на втором месте Якутия – 10 187 и третья Удмуртия – 9 251 человек.
Для проведения акции было открыто 2,6 тыс. площадок по всей стране и за рубежом, а в прошлом году их было всего около 800. На электронных площадках диктант в режиме онлайн написали более 200 тыс. участников.
Средний балл по России за диктант составил 17,4 (из 30 возможных) и это на 4% лучше, чем в прошлом году.
Как и в прошлом году, более активными оказались представительницы прекрасной половины человечества – среди участников было около 70% женщин. Самым юным участником акции оказался 7-летний первоклассник одной из школ Москвы (в прошлом году самой юной стала 12-летняя жительница Ульяновской области).
Рейтинг регионов по количеству участников:
1) Москва 18343 участника
2) Республика Саха (Якутия) 10 187
3) Удмуртская Республика 9 251
4) Красноярский край 6 054
5) Тульская область 5 710
6) Республика Крым 5 139
7) Пермский край 4 058
8) Самарская область 3 838
9) Оренбургская область 3 700
10) Республика Ингушетия 3 565
Рейтинг регионов по среднему баллу:
1) Республика Ингушетия 28,09
2) Республика Татарстан 23,7
3) Республика Северная Осетия-Алания 23,4
4) Кабардино-Балкарская Республика 21,86
5) Карачаево-Черкесская Республика 21,64
6) Республика Башкортостан 21
7) Республика Дагестан 20,623
8) Республика Мордовия 20,4
9) Курская область 20
10) Республика Алтай 20.
Напомним, что «Большой этнографический диктант» состоялся 3 ноября.
В Ижевске написали "Большой этнографический диктант"
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.