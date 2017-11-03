Чебаки и потомки заблудившихся легионов Александра Македонского: в Удмуртии написали «Большой этнографический диктант»

Международная акция прошла в России и 11 странах СНГ в пятницу, 3 ноября.

Ижевск. Удмуртия. «Большой этнографический диктант» написали в Удмуртии, России и 11 странах СНГ в пятницу, 3 ноября. Международная акция, инициатором которой стал родниковый край, прошла уже во второй раз. В этом году она была организована на 2,6 тыс. площадках.

В Ижевске написали "Большой этнографический диктант" Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-03.

БЭД состоит из 30 тестовых заданий: 20 вопросов – федеральные, а 10 вопросов составлены с учетом региональной специфики. На решение всех заданий отводилось 45 минут.

«Изменилась структура вопросов. В прошлом году все 30 вопросов были едины для всех площадок, то в этом году мы сделали для каждого субъекта свои вопросы, кроме 20 федеральных», - рассказал корреспонденту информагентства «Сусанина» начальник отдела аналитической, финансовой и кадровой работы министерства национальной политики Удмуртии Виталий Изместьев.

В Удмуртии было зарегистрировано самое большое количество площадок – 221. Самой крупной площадкой стал республиканский Дом Дружбы народов, где диктант написали 150 человек. Участникам задания показались очень сложными, но интересными. Так, например, нужно было знать жителей какого города Удмуртии называли «чебаками», или представители какого народа являются потомками заблудившихся легионов Александра Македонского.

«Мне очень понравился вопрос про национальные инструменты <…>. Были вопросы про танцы, мне они тоже очень понравились», - отметила руководитель регионального штаба студенческих отрядов Удмуртии Мария Корнилова.

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова отметила, что в этом году вопросы отличаются тем, что они историко-этнографические, и отметила важность проведения подобных акций.

«Я думаю, что сегодня страна очень нуждается в таких сетевых проектах, которые бы объединяли абсолютно все регионы страны. Это сегодня такой очень нужный, необходимый тренд для страны», - сказала Буранова.

Организаторы надеются на то, что интерес к акции будет расти, и в нем год от года будет все больше участников.

«В прошлом году написало 35 тыс. человек очно и 50 тыс. онлайн. В этом году мы рассчитываем на 150-180 тыс. человек участников. Таким образом акция станет по истине народной», - отметил Виталий Изместьев.

Также напомним, что музыканты из Удмуртии Богдан Анфиногенов и Владислав Горжак написали для «Большого этнографического диктанта» гимн «Народов много – страна одна».

Итоги «Большого этнографического диктанта» поведут 12 декабря. Результаты можно будет узнать на официальном сайте акции.