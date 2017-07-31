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      Задержание пьяного водителя в Ижевске, закон о запрете анонимайзеров и похороны солиста LP: что произошло минувшей ночью

      08:00, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
      #интернет\n#Владимир Путин\n#ДТП\n#Ижевск\n#США\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Путин\n#законо
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      161
      0

      «Сусанин» рассказывает, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начало рабочей недели «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире пока вы спали. В сегодняшнюю подборку попали новости с дорог Ижевска, подписание Путиным закона об анонимайзерах, а также другие интересные события минувшей ночи.

      Пьяный водитель:

      В столице Удмуртии задержали пьяного водителя. Как сообщили горожане в соцсетях, случай произошел в полночь на улице Орджоникидзе. Судя по фотографии, водитель передвигался на автомобиле одной из служб такси. На снимках также видно, что после алкотестера прибор показал наличие алкоголя в крови у мужчины, находившегося за рулем.

       

      Также накануне вечером произошло небольшое ДТП на Славянском шоссе с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Судя по всему, никто в аварии не пострадал.

      Запрет анонимайзеров:

      Президент России Владимир Путин подписал закон запрещающий использование анонимайзеров — информационных систем и программ для доступа к интернет-ресурсам, заблокированным в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

      Как сообщает RT, закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к сайтам, доступ к которым на территории России ограничен.

      Проект был внесён в начале июня депутатами трёх парламентских фракций — Максимом Кудрявцевым (ЕР), Николаем Рыжаком (СР) и Александром Ющенко (КПРФ).

      Сокращение работников дипмиссии:

      Российский лидер Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию. Как сообщает «Интерфакс», Путин подчеркнул, что «это чувствительно».

      «Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», - сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

      В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

      Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

      В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

      Похороны солиста:

      Солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона в воскресенье похоронили неподалеку от его дома в Палос Вердес, в Калифорнии. Как сообщает «Интерфакс», на частной церемонии, которая прошла в городском ботаническом саду, собрались только родные и самые близкие друзья музыканта.

      Приватность похорон обеспечивала полиция, которая проверяла всех пришедших на наличие приглашений и браслетов-пропусков.

      Беннигтон покончил с собой на 42-м году жизни в доме в Палос Вердес, не оставив предсмертной записки.

      Пол и Трамп:

      Пол Маккартни написал песню про президента США Дональда Трампа. О чём будет его новая композиция, музыкант пока не говорит, но учитывая его не самые тёплые чувства к главе Белого дома, можно предположить, что Трампу она не понравится. Об этом сообщает L!fe.

      «Я не его поклонник. Он спустил с привязи уродливую сторону Америки. Люди вдруг почувствовали право иметь антагонистический подход к окружающим, исходя из цвета их кожи или принадлежности к другой расе. Мне казалось, мы все давно прошли этот этап, — приводит слова Маккартни издание New York Daily News.

      08:00, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
      #интернет\n#Владимир Путин\n#ДТП\n#Ижевск\n#США\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Путин\n#законо

       

       

       

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