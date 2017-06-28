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      «АвтоВАЗ» рассекретил дизайн ижевского универсала Lada Vesta SW

      09:23, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      09:23, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      397
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто
      Фото: lada.ru
      397
      0

      Продажи автомобилей начнутся во второй половине 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. «АвтоВАЗ» представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW, которые выпускают в Ижевске. Как сообщается на официальном сайте компании, продажи универсалов начнутся во второй половине 2017 года.

      «Основные черты в дизайне кузова Lada Vesta SW Cross унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов «Moscow Off-Road Show» в 2015 году. Автомобиль несет в себе философию «ИКС-образного» дизайна», - говорится в сообщении.

      Известно, что Vesta SW Cross имеет увеличенный дорожный просвет 203 мм и защитные элементы кузова. Дорожный просвет Vesta SW – 178 мм. У новых автомобилей также есть наружная кнопка открывания багажника, запираемый лючок бензобака, а в некоторых комплектациях – задние дисковые тормозные механизмы.

      «Внушительный внешний вид Lada Vesta SW Cross подчеркивают широкая колея и шины большей размерности на дисках оригинального дизайна, 5 спиц которых выполнены в форме клинка с алмазной огранкой по внешнему контуру», - считают на «АвтоВАЗе».

      Габариты автомобиля Lada Vesta SW Cross:

      Длина 4,424 м

      Ширина 1,785 м (по кузову)

      Высота 1,532 м (по крыше с рейлингами)

      Колесная база 2,635 м

      Клиренс 203 мм

      Lada Vesta SW Cross

      Габариты автомобиля Lada Vesta SW:

      Длина 4,41 м

      Ширина 1,764 м (по кузову)

      Высота 1,512 м (по крыше с рейлингами)

      Колесная база 2,635 м

      Клиренс 178 мм.

      Lada Vesta SW

      Напомним, Vesta SW Cross заметили на дорогах Ижевска еще в мае. Тогда автомобиль был покрыт защитной пленкой.

      09:23, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      397
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто

       

       

       

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