«АвтоВАЗ» рассекретил дизайн ижевского универсала Lada Vesta SW

Продажи автомобилей начнутся во второй половине 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. «АвтоВАЗ» представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW, которые выпускают в Ижевске. Как сообщается на официальном сайте компании, продажи универсалов начнутся во второй половине 2017 года.

«Основные черты в дизайне кузова Lada Vesta SW Cross унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов «Moscow Off-Road Show» в 2015 году. Автомобиль несет в себе философию «ИКС-образного» дизайна», - говорится в сообщении.

Известно, что Vesta SW Cross имеет увеличенный дорожный просвет 203 мм и защитные элементы кузова. Дорожный просвет Vesta SW – 178 мм. У новых автомобилей также есть наружная кнопка открывания багажника, запираемый лючок бензобака, а в некоторых комплектациях – задние дисковые тормозные механизмы.

«Внушительный внешний вид Lada Vesta SW Cross подчеркивают широкая колея и шины большей размерности на дисках оригинального дизайна, 5 спиц которых выполнены в форме клинка с алмазной огранкой по внешнему контуру», - считают на «АвтоВАЗе».

Габариты автомобиля Lada Vesta SW Cross:

Длина 4,424 м

Ширина 1,785 м (по кузову)

Высота 1,532 м (по крыше с рейлингами)

Колесная база 2,635 м

Клиренс 203 мм

Габариты автомобиля Lada Vesta SW:

Длина 4,41 м

Ширина 1,764 м (по кузову)

Высота 1,512 м (по крыше с рейлингами)

Колесная база 2,635 м

Клиренс 178 мм.

Напомним, Vesta SW Cross заметили на дорогах Ижевска еще в мае. Тогда автомобиль был покрыт защитной пленкой.