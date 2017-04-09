Удмуртстат подсчитал сколько в среднем тратят в регионе на обслуживание автомобиля

Исследование проводилось по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.

Ижевск. Статистики подсчитали сколько в среднем тратят в регионе на обслуживание автомобиля. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, исследование проводилось по данным выборочного обследования бюджетов 480 домашних хозяйств.

В итоге выяснилось, что более 60% семей в регионе имели в 2016 году расходы, связанные с наличием и эксплуатацией транспортных средств.

«В 2016 году такие расходы сложились в сумме 18 млрд рублей. Половину этих затрат составляют расходы населения на бензин и топливо, 1,4% - на уборку и мойку транспортных средств, столько же - на оплату штрафов и возмещений причиненного ущерба», - говорится в сообщении.

Удалось также подсчитать, что каждый шестой рубль (17%) расходуется на запчасти, масла и различные жидкости для транспорта, около 2% составляют эксплуатационные расходы на содержание гаража либо бокса, более 2% - на транспортный налог. Недешево обходится гражданам и оплата страховок.

Весомую часть своих денег (12,3%) население потратило на техосмотр и ремонт транспорта. Остальную часть расходов составляют траты на покупку авто, электроники, аренду машин, гаражей, платные стоянки, а также другие сборы и платежи.

Таким образом, по данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем каждая семья, имеющая автомобиль, потратила на его уход за год около 55 тыс.рублей.