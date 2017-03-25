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      Автолюбителей в Удмуртии предупредили об обледенении дорог

      12:00, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      12:00, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      296
      0
      #дороги\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
      296
      0

      Неопытным водителям посоветовали воздержаться от поездок.

      Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей в Удмуртии предупредили о гололедице и обледенении дорог. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, в регионе пошел мокрый снег.

      «В условиях температуры воздуха от 0 -5 до +1 +4 градусов (по Цельсию) это приведет к образованию гололедицы», - отмечают в Госавтоинспекции.

      Дорожные полицейские напомнили, что в таких сложных условиях стоит снизить скорости передвижения, особенно при маневрах, воздержаться от резкого торможения.

      Неопытным водителям посоветовали воздержаться от поездок.

      12:00, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      296
      0
      #дороги\n#авто\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
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