Автолюбителей в Удмуртии предупредили об обледенении дорог

Неопытным водителям посоветовали воздержаться от поездок.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей в Удмуртии предупредили о гололедице и обледенении дорог. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, в регионе пошел мокрый снег.

«В условиях температуры воздуха от 0 -5 до +1 +4 градусов (по Цельсию) это приведет к образованию гололедицы», - отмечают в Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напомнили, что в таких сложных условиях стоит снизить скорости передвижения, особенно при маневрах, воздержаться от резкого торможения.

Неопытным водителям посоветовали воздержаться от поездок.