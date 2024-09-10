Ответственность за ненадлежащее содержание животных могут ужесточить в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предлагают ужесточить ответственность за несоблюдение требований содержания животных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Романа Габдрахманова, законопроект должен лишь привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Административную ответственность предлагается установить за следующие нарушения: ненадлежащее содержание животных в жилых помещениях; несоблюдение требования по уборке продуктов жизнедеятельности питомца; допущение самовыгула; проявления агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим людям и животным и так далее.

Второй законопроект, рассмотренный на заседании, предусматривает административную ответственность за неоплаченный проезд по платным дорогам или по участкам платных дорог.

Депутаты поддержали выдвинутые законопроекты и рекомендовали их к рассмотрению на очередной сессии Госсовета.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет умерщвлять неизлечимо больных бездомных животных. Этот вопрос также обсуждался совместно с зоозащитниками.