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Ответственность за ненадлежащее содержание животных могут ужесточить в Удмуртии

10:35, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Ответственность за ненадлежащее содержание животных могут ужесточить в Удмуртии
10:35, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#закон\n#животные
Фото: ИА «Сусанин»
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Депутаты Госсовета рассмотрели законопроекты, определяющие ответственность за ненадлежащее содержание животных, а также неуплату проезда на платных дорогах.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии предлагают ужесточить ответственность за несоблюдение требований содержания животных. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики Романа Габдрахманова, законопроект должен лишь привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Административную ответственность предлагается установить за следующие нарушения: ненадлежащее содержание животных в жилых помещениях; несоблюдение требования по уборке продуктов жизнедеятельности питомца; допущение самовыгула; проявления агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим людям и животным и так далее.

Второй законопроект, рассмотренный на заседании, предусматривает административную ответственность за неоплаченный проезд по платным дорогам или по участкам платных дорог.

Депутаты поддержали выдвинутые законопроекты и рекомендовали их к рассмотрению на очередной сессии Госсовета.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет умерщвлять неизлечимо больных бездомных животных. Этот вопрос также обсуждался совместно с зоозащитниками.

10:35, 10 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
100
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#закон\n#животные