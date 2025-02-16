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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После снегопада улицы Ижевска расчищают 83 спецмашины

18:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
После снегопада улицы Ижевска расчищают 83 спецмашины
18:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
298
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дорожники
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
298
0

К понедельнику они должны обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Для расчистки дорог от снега на улицы Ижевска выехали 83 специализированные машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Техника предприятий благоустройства расширяет проезжую часть, расчищает зоны пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, межквартальные проезды и подъезды к соцобъектам, а также устраняет скользкость на тротуарах. 

Дорожникам поставили задачу — обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта и автомобилей к понедельнику. 

Отметим, что дорожные службы работали и ночью, они вывозили снег из города. Всего с начала зимы из Ижевска на снегоприемный пункт увезли 842 тыс. куб. м снежных масс. А на дороги и тротуары высыпали почти 135 т реагентов. 

Напомним, что для расчистки трасс в Удмуртии 16 февраля выпустили всю имеющуюся спецтехнику.  

18:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
298
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дорожники