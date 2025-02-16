Ижевск. Удмуртия. Для расчистки дорог от снега на улицы Ижевска выехали 83 специализированные машины. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Техника предприятий благоустройства расширяет проезжую часть, расчищает зоны пешеходных переходов, остановки общественного транспорта, межквартальные проезды и подъезды к соцобъектам, а также устраняет скользкость на тротуарах.

Дорожникам поставили задачу — обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта и автомобилей к понедельнику.

Отметим, что дорожные службы работали и ночью, они вывозили снег из города. Всего с начала зимы из Ижевска на снегоприемный пункт увезли 842 тыс. куб. м снежных масс. А на дороги и тротуары высыпали почти 135 т реагентов.

Напомним, что для расчистки трасс в Удмуртии 16 февраля выпустили всю имеющуюся спецтехнику.