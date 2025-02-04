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Главе Индустриального района Ижевска объявлено замечание за плохую организацию уборки снега

09:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Главе Индустриального района Ижевска объявлено замечание за плохую организацию уборки снега
09:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Источник фото: Администрация Ижевска
238
0

Жители жаловались на скользкие тротуары и снежную кашу. 

Ижевск. Удмуртия. 3 февраля в мэрии Ижевска прошло совещание по координации городских служб в рамках зимней уборки улиц. Со стороны главы города критике подвергся глава Индустриального района Юрий Безмельницын, сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«Мы продолжаем фиксировать жалобы от жителей на скользкие тротуары, в том числе во дворах, снежную кашу. В связи с оттепелью стало больше обращений по ямам на дорогах и локальных подтоплениях в местах пешеходного трафика. И наша с вами общая задача - наладить механизм оперативной отработки жалоб, а лучше их избегать совсем», — рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

На встрече затронули проблемы уборки снега в микрорайоне «Столичный», который накануне снова посетил председатель правительства УР Роман Ефимов. Управляющие компании и подрядчики не справились с очисткой тротуаров от наледи, не убрали снежные завалы на перекрестках, ограничивающие видимость, и допустили нарушения в содержании парковочных зон. 

Уборка снега ведется уже два дня, выполнено 70% работ. В течение недели придомовые территории и муниципальные объекты будут приведены в соответствие с нормами.

«Деятельность управляющих компаний и подрядчиков будет рассмотрена административной комиссией, все предусмотренные штрафы будут наложены. Некачественно выполненная работа оплачиваться не будет. Отсутствие слаженности в действиях служб считаю недоработкой главы района. В связи с этим объявляю замечание Юрию Безмельницыну. За три недели с момента поступления первых жалоб можно было навести порядок на территории», — заявил Дмитрий Чистяков. 

Глава города отметил, что подобные проблемы наблюдаются по всему городу. 

09:53, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега