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Жителям Ижевска представили новый мини-погрузчик «Митракс» для уборки снега

17:45, 15 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Ижевска представили новый мини-погрузчик «Митракс» для уборки снега
17:45, 15 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Ижевск\n#техника\n#уборка снега
Источник фото: mitrax.ru
32
0

Машину производит завод в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. На уборку снега в Ижевске вышли новые мини-погрузчики «Митракс» российского производства. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Три таких мини-трактора поступили в ДРЭУ совсем недавно и уже приступили к расчистке тротуаров и остановочных комплексов в центральном квадрате. Это настоящие универсалы — компактные, манёвренные, эффективные. Способны работать на самых узких участках, выполнять различные виды работ. Имеется несколько видов навесного оборудования. Такие машины в автопарке ДРЭУ появились впервые», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что обновление у городского подрядчика продолжается: в конце 2024 года появилась целая колонна комбинированных дорожных машин, в начале 2025 года также прибыли самосвал, три трактора МТЗ и одна «Газель» для перевозки дорожных рабочих. В ближайшее время ждут поставку экскаватора-погрузчика.

«Всего в рамках обновления автопарка нашего муниципального предприятия будет приобретено более 30 единиц спецтехники для качественной уборки городских улиц», — заверил Дмитрий Чистяков.

Отметим, что «Митракс» — завод мини-спецтехники из Санкт-Петербурга. Свою историю он ведёт с 2015 года, когда на предприятии разработали первый садовый трактор.

17:45, 15 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Ижевск\n#техника\n#уборка снега