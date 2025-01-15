Жителям Ижевска представили новый мини-погрузчик «Митракс» для уборки снега

Ижевск. Удмуртия. На уборку снега в Ижевске вышли новые мини-погрузчики «Митракс» российского производства. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

«Три таких мини-трактора поступили в ДРЭУ совсем недавно и уже приступили к расчистке тротуаров и остановочных комплексов в центральном квадрате. Это настоящие универсалы — компактные, манёвренные, эффективные. Способны работать на самых узких участках, выполнять различные виды работ. Имеется несколько видов навесного оборудования. Такие машины в автопарке ДРЭУ появились впервые», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что обновление у городского подрядчика продолжается: в конце 2024 года появилась целая колонна комбинированных дорожных машин, в начале 2025 года также прибыли самосвал, три трактора МТЗ и одна «Газель» для перевозки дорожных рабочих. В ближайшее время ждут поставку экскаватора-погрузчика.

«Всего в рамках обновления автопарка нашего муниципального предприятия будет приобретено более 30 единиц спецтехники для качественной уборки городских улиц», — заверил Дмитрий Чистяков.

Отметим, что «Митракс» — завод мини-спецтехники из Санкт-Петербурга. Свою историю он ведёт с 2015 года, когда на предприятии разработали первый садовый трактор.