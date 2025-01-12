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В Ижевске продолжается вывоз скопившегося снега с улиц

13:39, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске продолжается вывоз скопившегося снега с улиц
13:39, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
374
0
#вывоз снега\n#снегопад\n#уборка снега
Источник фото: ИА "Сусанин"
374
0

13-15 января техника будет работать на улицах Щорса, Зои Космодемьянской и маршала Фалалеева.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-15 января снегоуборочная техника будет работать на улицах Щорса, Зои Космодемьянской и маршала Фалалеева. Администрация Ижевска опубликовала очередной график вывоза скопившегося снега. 

На участке улицы Щорса от Холмогорова до Станции скорой помощи работы будут вестись с 21:00 13 января до 01:00 14 января. На соседней улице Фалалеева запланирован вывоз снега с 21:00 14 января до 01:00 15 января. 

В Ленинском районе на участке улицы З. Космодемьянской от улицы Оружейника Драгунова до улицы Молодогвардейской расчистка пройдет 14 января с 09:00 до 13:00. 

Для качественной уборки дорог водителей просят не парковать машины на вышеуказанных участках.

 

13:39, 12 января, 2025
Константин Ижболдин
журналист
374
0
#вывоз снега\n#снегопад\n#уборка снега