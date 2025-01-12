В Ижевске продолжается вывоз скопившегося снега с улиц

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13-15 января снегоуборочная техника будет работать на улицах Щорса, Зои Космодемьянской и маршала Фалалеева. Администрация Ижевска опубликовала очередной график вывоза скопившегося снега.

На участке улицы Щорса от Холмогорова до Станции скорой помощи работы будут вестись с 21:00 13 января до 01:00 14 января. На соседней улице Фалалеева запланирован вывоз снега с 21:00 14 января до 01:00 15 января.

В Ленинском районе на участке улицы З. Космодемьянской от улицы Оружейника Драгунова до улицы Молодогвардейской расчистка пройдет 14 января с 09:00 до 13:00.

Для качественной уборки дорог водителей просят не парковать машины на вышеуказанных участках.