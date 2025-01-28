С начала января в Ижевске устранили ямы на площади 10 тысяч квадратных метров

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года дорожники Ижевска устранили ямы на площади 10 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также дорожные службы продолжают бороться со снегом. Ночью 28 января на улицах города работала 141 машина. Специалисты расчищали дороги и тротуары, посадочные площадки общественного транспорта, межквартальные проезды и подъезды к соцобъектам. А также они убирали зимнюю скользкость и расширяли проезжие части.

Снег вывезли с улиц: Восточной, Карлутской набережной, набережной Белобородова, Вокзальной, Новостроительной, улицы Олега Кошевого, Шевченко, Красногеройской, Автономной и Московской.

В результате потепления коммунальщики начали вскрывать решётки ливневой канализации и устранять подтопления.

Напомним, что за сутки с 27 по 28 января после мокрого снегопада в Удмуртии расчистили более 2 100 км дорог.