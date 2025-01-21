Главам городов Удмуртии поручено активизировать работу по вывозу снега

Ижевск. Удмуртия. 20 января в Удмуртии прошло заседание регионального штаба по зимней уборке дорог. По итогам его работы главам муниципалитетов даны указания по улучшении работы в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Поступают жалобы на очистку от снега трасс в Игринском, Сарапульском, Якшур-Бодьинском, Воткинском и Завьяловском районах. Кроме того, водители сигнализируют о многочисленных ямах на участке Совхозный-Юськи федеральной трассы. Здесь уже вторую неделю идёт ямочный ремонт, который пока «заморожен» наступившим похолоданием. Латание выбоин продолжится после наступления благоприятных условий.

«Дорожная техника работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Впереди нас ждут непростые условия: резкое похолодание и сильный ветер до 15–17 м/с, местами метели. Ночью 23 января температура может опуститься до -28 градусов. Я дал поручение привлечь тяжелую технику, в частности грейдеры, для устранения колейности и «гребенки», образовавшихся в результате погодных качелей. Особое внимание уделяем участкам трасс, где могут образоваться снежные заносы и переметы», — отметил Асабин

Кроме того, главам городов Удмуртии поручено активизировать работы по вывозу снега, а руководителям администраций районов — взять на личный контроль ситуацию с перевозкой детей на школьных маршрутах.