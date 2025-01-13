На улицах Ижевска за ночь израсходовали более 56 тонн реагентов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ночью 13 января дорожники израсходовали 56,6 т противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Реагенты помогают в борьбе с зимней скользкостью, так как в понедельник в регионе похолодало до -8 градусов по Цельсию.

Ночью 138 машин расчищали улицы города от снега. На снегоприёмный пункт вывезли 19,3 тыс. куб. м снежных масс. Днём 13 января в городе работают 78 спецмашин и 86 дорожных рабочих.

Всего с начала зимнего сезона из Ижевска вывезли 272 тыс. кубометров снега.