Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

На улицы Ижевска вышли 60 спецмашин для уборки снега

12:59, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На улицы Ижевска вышли 60 спецмашин для уборки снега
12:59, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Ижевск\n#уборка снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
126
0

За ночь дорожные службы использовали 12 тонн противогололёдных материалов.

Ижевск. Удмуртия. Для уборки снега 9 марта на улицы Ижевска вышли 60 спецмашин. Об этом сообщает администрация города.

Техника подметает проезжую часть и чистит зоны пешеходных переходов, а дорожники расчищают тротуары и лестничные сходы.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные ожидается плюсовая температура со снегопадом. Глава Удмуртии поручил властям быть наготове

С 8 по 9 марта снег вывозили с улиц Пушкинской, Удмуртской, Ленина, Коммунаров. При этом работа продолжается.

«Для устранения зимней скользкости минувшей ночью использовали 12 тонн противогололёдных материалов», — рассказали в администрации. 

Всего с начала зимнего сезона на снегоприёмный пункт отправили более 1,1 млн кубометров снега.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:59, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Ижевск\n#уборка снега