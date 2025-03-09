Ижевск. Удмуртия. Для уборки снега 9 марта на улицы Ижевска вышли 60 спецмашин. Об этом сообщает администрация города.

Техника подметает проезжую часть и чистит зоны пешеходных переходов, а дорожники расчищают тротуары и лестничные сходы.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные ожидается плюсовая температура со снегопадом. Глава Удмуртии поручил властям быть наготове.

С 8 по 9 марта снег вывозили с улиц Пушкинской, Удмуртской, Ленина, Коммунаров. При этом работа продолжается.

«Для устранения зимней скользкости минувшей ночью использовали 12 тонн противогололёдных материалов», — рассказали в администрации.

Всего с начала зимнего сезона на снегоприёмный пункт отправили более 1,1 млн кубометров снега.