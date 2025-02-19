Кизнер. Удмуртия. В одной из деревень Кизнерского района Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

19 февраля 2025 года около 11:20 напротив дома №9 по улице Транзитной в деревне Лака-Тыжма 66-летний водитель погрузчика «MITSUBER», по предварительной информации, при выполнении дорожных работ по очистке проезжей части от снега наехал на пешехода – 62-летнюю женщину, идущую по дороге.

В результате дама получила смертельную травму. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и оперативных служб, причины и обстоятельства устанавливаются.