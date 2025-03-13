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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три УК в Ижевске наказали за некачественное содержание домов зимой

14:26, 13 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Три УК в Ижевске наказали за некачественное содержание домов зимой
14:26, 13 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевск\n#уборка снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
197
0

Их оштрафовали на 14 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Должностных лиц трех ижевских управляющих компаний оштрафовали за нарушение требований по уборке территорий МКД. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «УК Правильная», ООО УК «ЖРП №8», ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс» выполняют свою работу ненадлежащим образом. На домах зафиксированы снежные навесы, а на кровлях — сосульки. Кроме того, глубина рыхлого снега не соответствует нормативной.

В результате руководителей «управляек» оштрафовали на 14 тыс. рублей.

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14:26, 13 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
197
0
#Ижевск\n#уборка снега