Ижевск. Удмуртия. Должностных лиц трех ижевских управляющих компаний оштрафовали за нарушение требований по уборке территорий МКД. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «УК Правильная», ООО УК «ЖРП №8», ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс» выполняют свою работу ненадлежащим образом. На домах зафиксированы снежные навесы, а на кровлях — сосульки. Кроме того, глубина рыхлого снега не соответствует нормативной.

В результате руководителей «управляек» оштрафовали на 14 тыс. рублей.