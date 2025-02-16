Ижевск. Удмуртия. На расчистку дорог в Удмуртии вывели всю имеющуюся технику. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, обильный снегопад продолжится до вечера. Также в регионе похолодает до -20 градусов по Цельсию.

В связи с этим дорожники работают в усиленном режиме. Миндортранс Удмуртии сообщает, что дорожная техника работает во всех районах региона.

«О наступившей непогоде дорожные службы были предупреждены, поэтому сейчас дороги и обочины оперативно расчищают, а проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами», — пишет пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Сейчас ведётся круглосуточный мониторинг за ситуацией на дорогах.

Водителей просят не только соблюдать скоростной режим, но и увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и быть очень внимательными.