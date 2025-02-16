Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

На дороги Удмуртии для борьбы со снегом вывели всю имеющуюся технику

13:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На дороги Удмуртии для борьбы со снегом вывели всю имеющуюся технику
13:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Удмуртия\n#уборка снега\n#дорожники
Источник фото: скриншот видео со страницы Игоря Асабина
183
0

Она работает во всех районах республики.

Ижевск. Удмуртия. На расчистку дорог в Удмуртии вывели всю имеющуюся технику. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин. 

По данным Гидрометцентра Удмуртии, обильный снегопад продолжится до вечера. Также в регионе похолодает до -20 градусов по Цельсию.

В связи с этим дорожники работают в усиленном режиме. Миндортранс Удмуртии сообщает, что дорожная техника работает во всех районах региона.

«О наступившей непогоде дорожные службы были предупреждены, поэтому сейчас дороги и обочины оперативно расчищают, а проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами», — пишет пресс-служба Миндортранса Удмуртии. 

Сейчас ведётся круглосуточный мониторинг за ситуацией на дорогах. 

Водителей просят не только соблюдать скоростной режим, но и увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и быть очень внимательными.

13:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Удмуртия\n#уборка снега\n#дорожники